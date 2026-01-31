Латвийский эксперт: Зеленскому, возможно, скоро придется принять ужасное решение

Особое внимание эксперт уделил возможному будущему политическому и моральному выбору президента Украины Владимира Зеленского. По мнению Буковскиса, рано или поздно может настать момент, когда главе государства придется принять одно из самых тяжелых решений в его карьере. «Наступит момент, когда президенту Зеленскому придется принять это ужасное решение — либо продолжать позволять украинскому народу истекать кровью и умирать, либо отдать территории, чтобы он [Путин] ими подавился». Этот выбор, как подчеркнул эксперт, станет не только политическим, но и глубоко моральным испытанием для украинского руководства. По словам Буковскиса, он говорил о таком сценарии еще несколько лет назад, и теперь вероятность подобного развития событии становится все более ощутимой на фоне затяжного характера конфликта.