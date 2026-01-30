Ушел из жизни выдающийся латышский художник и драматург, кавалер ордена Трех Звезд Раймонд Стапранс

В 1972 году Комитет по культурным связям с соотечественниками за рубежом Латвийской ССР организовал в Риге лекцию Стапранса с персональной выставкой, однако уже на следующий день после открытия экспозиция была закрыта. После восстановления независимости Латвии в 1991 году персональные выставки Раймонда Стапранса прошли в Художественном музее Arsenāls в Риге, а затем в 2006 году — в Латвийском национальном художественном музее.