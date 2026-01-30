Ушел из жизни выдающийся латышский художник и драматург, кавалер ордена Трех Звезд Раймонд Стапранс
29 января в возрасте 99 лет в своем доме в Сан-Франциско, штат Калифорния, США, ушел из жизни выдающийся латышский художник и драматург, кавалер ордена Трех Звезд Раймонд Стапранс.
Раймонд Стапранс родился 13 октября 1926 года в Риге. Он учился в Рижской 1-й государственной гимназии. В конце Второй мировой войны, в 1944 году, вместе с семьей эмигрировал в Германию, где окончил Эбенвайлерскую латышскую гимназию, а с 1946 года обучался в Эслингенской латышской художественной школе. В 1947 году по приглашению дяди переехал в США.
Он изучал живопись и драматургию в Вашингтонском университете в Сиэтле в 1948–1952 годах, а в 1950 году организовал свою первую персональную выставку. Затем продолжил магистерское обучение в Калифорнийском университете в Беркли в 1952–1954 годах.
В 1961 году Стапранс переехал жить в Нью-Йорк, где женился на Илоне Пейче. Во время свадебного путешествия супруги отправились в СССР, где нелегально посетили оккупированную Латвию, что привело к конфликту с Комитетом государственной безопасности. В 1962 году художник обустроил студию в Сан-Франциско, активно выставлялся в США и Европе.
В 1972 году Комитет по культурным связям с соотечественниками за рубежом Латвийской ССР организовал в Риге лекцию Стапранса с персональной выставкой, однако уже на следующий день после открытия экспозиция была закрыта. После восстановления независимости Латвии в 1991 году персональные выставки Раймонда Стапранса прошли в Художественном музее Arsenāls в Риге, а затем в 2006 году — в Латвийском национальном художественном музее.
Выражаем глубочайшие соболезнования родственникам художника и всем, кто ценил его талант!