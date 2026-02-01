История удачи в день рождения: жительнице Балви на 87-летие подарили 10 000 евро
В Балви история семейного подарка на день рождения обернулась неожиданной удачей: 87-летняя женщина выиграла 10 000 евро в лотерее, в которую, как признаются родные, никто по-настоящему не верил.
Из Латгале пришла теплая и по-настоящему душевная история о лотерейном выигрыше, которой поделился сын счастливой обладательницы приза. Он честно признается: никогда не верил, что крупный выигрыш может достаться именно их семье.
"У мамы был день рождения. Ей исполнилось 87 лет. Обычно на праздники мы всегда дарили ей деньги, но в этот раз мама сказала, что деньги не нужны", — рассказывает он. Тогда сын вместе с женой решили сделать необычный подарок — десять лотерейных билетов. "О таких подарках мы раньше слышали, но у нас самих такой традиции не было. Откровенно говоря, и надежды на удачу не было — до сих пор самый большой выигрыш в нашей семье составлял пять евро", — признается он.
Выбор лотереи Simtgades был не случайным, а символичным. "Мы выбрали именно эту лотерею как знак того, чтобы мама прожила как минимум до ста лет. До этого осталось всего 13 лет!" — улыбается сын.
После поздравлений вся семья собралась за праздничным столом. Именинница угощала гостей тортом и сама предложила: "Поскребите эти билеты!" Стирать защитный слой взялась невестка, и именно в этот момент произошло то, во что никто не верил: в одном из билетов обнаружился выигрыш в 10 000 евро. Удачными оказались еще два билета — по пять евро каждый. "Мама была очень рада и удивлена, но оформление выигрыша доверила мне", — говорит сын.
Распорядилась деньгами именинница разумно. Половину выигрыша она подарила сыну, а вторую половину решила вложить в улучшение здоровья и ремонт квартиры — кухни и ванной комнаты. Семья сына также планирует использовать свою часть на благоустройство дома. "Мы все достаточно разумные в тратах", — отмечает он.