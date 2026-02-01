История удачи в день рождения: жительнице Балви на 87-летие подарили 10 000 евро

"У мамы был день рождения. Ей исполнилось 87 лет. Обычно на праздники мы всегда дарили ей деньги, но в этот раз мама сказала, что деньги не нужны", — рассказывает он. Тогда сын вместе с женой решили сделать необычный подарок — десять лотерейных билетов. "О таких подарках мы раньше слышали, но у нас самих такой традиции не было. Откровенно говоря, и надежды на удачу не было — до сих пор самый большой выигрыш в нашей семье составлял пять евро", — признается он.