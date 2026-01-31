В Латвии над морем будут летать орнитологи. Жителей страны просят не волноваться
Чтобы зафиксировать изменения в экосистеме Балтийского моря, по поручению Управления охраны природы до марта эксперты будут проводить ежегодный авиационный учет зимующих в море водоплавающих птиц в акватории Латвии. Сбор данных осуществляется с небольшого самолета, который на высоте примерно 76 метров проходит маршрут протяженностью около 6000 километров, при этом орнитологи в реальном времени картируют каждую замеченную группу птиц.
Управление охраны природы призывает жителей отнестись с пониманием и не беспокоиться, если в прибрежной зоне будет замечен низко летящий самолет, поскольку это запланированные научные работы государственного значения, цель которых — точно определить виды водоплавающих птиц и места их концентрации. Полученные данные позволят отслеживать численность популяций зимующих в латвийских морских водах видов птиц, их видовой состав, тенденции и изменения территориального распределения.
«Такой мониторинг необходим, поскольку в последние годы под влиянием более теплых зим виды птиц все чаще меняют миграционные пути и районы зимовки. Точная информация о распространении птиц позволяет Латвии не только выполнять международные обязательства в сфере охраны природы, но и оценивать эффективность существующих охраняемых морских территорий. Кроме того, данные учета важны для согласования интересов охраны природы с хозяйственным развитием государства, например при планировании судоходных путей или проектов возобновляемой энергетики в море», — поясняет директор Департамента охраны природы Управления охраны природы Гита Строде.
Сбор данных проводится с небольшого двухмоторного самолета при погодных условиях, подходящих для учета. На борту находятся пилот и три специально обученных для этих работ орнитолога, которые наблюдают за птицами, видимыми в данный момент по обе стороны самолета. Наблюдения привязываются ко времени и пространству с помощью GPS-приемников.