В Латвии над морем будут летать орнитологи. Жителей страны просят не волноваться

«Такой мониторинг необходим, поскольку в последние годы под влиянием более теплых зим виды птиц все чаще меняют миграционные пути и районы зимовки. Точная информация о распространении птиц позволяет Латвии не только выполнять международные обязательства в сфере охраны природы, но и оценивать эффективность существующих охраняемых морских территорий. Кроме того, данные учета важны для согласования интересов охраны природы с хозяйственным развитием государства, например при планировании судоходных путей или проектов возобновляемой энергетики в море», — поясняет директор Департамента охраны природы Управления охраны природы Гита Строде.