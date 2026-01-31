Реальная картина образования: министерство раскроет правду о знании латышского языка в школах нацменьшинств
На следующей неделе, 2 февраля, Министерство образования и науки (МОН) представит исследование о знаниях и привычках использования латышского языка школьниками национальных меньшинств.
В исследовании будут рассмотрены вопросы об участии родителей и их помощи в успешном изучении детьми латышского языка, о привычках использования латышского языка дома, об использовании языка в школе и во внеучебной деятельности. В опросе также рассматривается организация учебного процесса и использование языка на уроках, отношение участников образовательного процесса к изучению и использованию латышского языка.
Опрос проводился в октябре и ноябре 2025 года, в нем приняли участие 10 329 респондентов - ученики, родители, учителя и руководство школ в 24 самоуправлениях. Опрос проводился компанией Edurio.
В пресс-конференции по результатам исследования примут участие заместитель государственного секретаря МОН по образовательной политике Роландс Озолс и директор Агентства латышского языка Инита Витола.
Как сообщалось, это последний учебный год, когда в латвийских учебных заведениях, реализующих программу основного образования национальных меньшинств, проходит переход на преподавание только на латышском языке. С 1 сентября 4-й и 7-й классы, которые ранее обучались на языках меньшинств, начали обучение на латышском языке.
По данным Государственной службы качества образования, в большинстве школ переход на обучение только на латышском языке идет успешно, однако примерно в трети учебных заведений выявлены трудности. Они связаны с нехваткой учителей, недостаточными навыками работы в многоязычной среде и трудностями в обеспечении латышской среды в повседневной жизни.