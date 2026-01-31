Реальная картина образования: министерство раскроет правду о знании латышского языка в школах нацменьшинств

В исследовании будут рассмотрены вопросы об участии родителей и их помощи в успешном изучении детьми латышского языка, о привычках использования латышского языка дома, об использовании языка в школе и во внеучебной деятельности. В опросе также рассматривается организация учебного процесса и использование языка на уроках, отношение участников образовательного процесса к изучению и использованию латышского языка.