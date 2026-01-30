На что Латвия потратила рекордные кредиты от Европейского инвестиционного банка

Латвия входит в число стран, получающих наибольшее финансирование от группы ЕИБ, по соотношению объема выданных кредитов и размера национальной экономики, отметили в ЕИБ. В прошлом году кредиты группы ЕИБ в Латвии составили 0,9% от валового внутреннего продукта (ВВП) страны. Эта поддержка помогла привлечь инвестиции на общую сумму около 1,3 миллиарда евро, что эквивалентно 2,9% ВВП или 682 евро на душу населения.