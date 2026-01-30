Европа снижает безработицу, Латвия - нет: тревожные цифры декабря

На общеевропейском фоне Латвия с 7% оказалась в группе стран с повышенным уровнем безработицы, хотя и не среди лидеров антирейтинга. Более сложная ситуация в конце года наблюдалась в Финляндии (10,2%), Испании (10%) и Швеции (9%). Выше, чем в Латвии, безработица также оставалась во Франции (7,7%) и Греции (7,5%).