Европа снижает безработицу, Латвия - нет: тревожные цифры декабря
Декабрьские данные Eurostat вновь зафиксировали для Латвии уровень безработицы выше среднего по Европейскому союзу и еврозоне. По итогам месяца без работы в стране оставались 7% экономически активного населения — показатель, который заметно превышает средний уровень по ЕС и еврозоне.
Для сравнения: в среднем по Европейскому союзу, с учетом сезонной корректировки, безработица в декабре составила 5,9% — ровно столько же, сколько и месяцем ранее. В еврозоне ситуация выглядела несколько лучше: уровень безработицы снизился с 6,3% в ноябре до 6,2% в декабре.
На общеевропейском фоне Латвия с 7% оказалась в группе стран с повышенным уровнем безработицы, хотя и не среди лидеров антирейтинга. Более сложная ситуация в конце года наблюдалась в Финляндии (10,2%), Испании (10%) и Швеции (9%). Выше, чем в Латвии, безработица также оставалась во Франции (7,7%) и Греции (7,5%).
При этом в соседних странах Балтии показатели были ниже: в Эстонии уровень безработицы составил 6,3%, в Литве — 6,6%. Это подчеркивает, что латвийский рынок труда в конце года выглядел слабее региональных партнеров.
На противоположном полюсе — государства с практически полной занятостью. Самый низкий уровень безработицы в декабре зафиксирован в Чехии (3,1%), а также на Мальте и в Польше (по 3,2%). В Германии без работы оставались 3,8% экономически активного населения.
В целом по ЕС в декабре безработными числились 13,043 миллиона человек, из них 10,792 миллиона — в странах еврозоны. Эти цифры показывают, что европейский рынок труда в целом сохраняет относительную стабильность, однако отдельные страны, включая Латвию, по-прежнему сталкиваются с более выраженными структурными проблемами занятости.