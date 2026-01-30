Группе Prāta vētra пришлось заплатить 14 000 евро за собственный концерт в Елгаве

В рамках благоустройства была проведена фрезеровка поврежденного газона, удален слой мульчи, а на отдельных участках общей площадью около 10 тысяч квадратных метров добавлен плодородный грунт. После подготовительных работ был засеян новый газон и выполнена прикатка для обеспечения ровного и качественного покрытия.