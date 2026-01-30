Группе Prāta vētra пришлось заплатить 14 000 евро за собственный концерт в Елгаве
Группе Prāta vētra пришлось заплатить 14 000 евро за собственный концерт в Елгаве

LETA / Otkrito.lv

Группа Prāta vētra компенсировала самоуправлению Елгавы почти 14 тысяч евро за восстановление газона, поврежденного из-за проливных дождей и масштабного концерта у Елгавского замка.

Самая популярная группа Латвии Prāta vētra возместила самоуправлению Елгавы расходы на восстановление газона, поврежденного после концерта и продолжительных летних дождей. Об этом сообщили в муниципалитете.

В июле прошлого года коллектив традиционно открыл свой концертный тур в родной Елгаве. Выступление прошло на поляне напротив Елгавского замка. За неделю до концерта в городе шли интенсивные дожди, которые создали значительные неудобства для зрителей и серьезно повредили травяное покрытие.

Ситуация усугубилась тем, что концерт посетили более 25 тысяч человек, а по территории также передвигалась тяжелая техника, доставлявшая сценическое оборудование. В результате газон оказался существенно разрушен.

После концерта самоуправление за собственные средства привело территорию в порядок, а затем обратилось к организатору мероприятия с просьбой компенсировать понесенные убытки. Группа Prāta vētra перечислила муниципалитету 13 933 евро, полностью покрыв расходы на восстановительные работы.

В рамках благоустройства была проведена фрезеровка поврежденного газона, удален слой мульчи, а на отдельных участках общей площадью около 10 тысяч квадратных метров добавлен плодородный грунт. После подготовительных работ был засеян новый газон и выполнена прикатка для обеспечения ровного и качественного покрытия.

