Европарламент думает о санкциях против участников российской агрессии.
В мире
Сегодня 11:12
В Европарламенте хотят наказать воевавших против Украины россиян
Депутаты Европейского парламента, в их числе заместитель председателя комиссии по иностранным делам Урмас Паэт, обратились к верховному представителю Европейского союза по иностранным делам с призывом ввести визовый запрет ЕС для лиц, участвовавших в агрессивной войне России против Украины.
«Те, кто воевал против Украины в составе российских агрессорских войск, независимо от их гражданства, не являются обычными путешественниками», – сказал Урмас Паэт.
По его словам, принципиально неправильно разрешать проводить время в странах ЕС тем, кто воевал в составе российских агрессорских войск. «Кроме того, это представляет угрозу безопасности. Россия продолжает гибридную войну против всей Европы», – добавил он.
В связи с этим депутаты Европарламента предложили верховному представителю по иностранным делам принять решение, которое обеспечило бы запрет на въезд и выдачу виз в ЕС для граждан третьих стран, участвовавших в агрессии России против Украины.