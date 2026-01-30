Иллюстративное фото.
Аварии и происшествия
Сегодня 14:50
Чудовищная сцена в Резекне: в квартире обнаружены тела взрослого человека и ребенка
В четверг в одной из квартир Резекне были обнаружены тела взрослого и маленького ребенка, подтвердили агентству LETA в Государственной полиции.
Сотрудники Северолатгальского участка полиции Латгальского регионального управления получили информацию о том, что в квартире в Резекне обнаружены тела двух человек - 1991 и 2024 годов рождения. Полиция не называет пол этих двух людей.
Полиция возбудила уголовное дело в связи с инцидентом и будет расследовать обстоятельства происшествия. Назначены судебно-медицинские экспертизы, которые выяснят причины смерти.
Предварительная информация не указывает на причастность к преступлению других лиц.