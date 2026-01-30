В Латвии
Сегодня 18:01
В Риге в последний день января ожидается солнечная погода без осадков
В субботу в Латвии ожидается низкая температура воздуха, и на большей части страны сохранится солнечная погода, прогнозируют синоптики.
Небо будет преимущественно ясным, более облачная погода ожидается в Северном Курземе и северо-восточных районах страны. Местами пройдет небольшой снег, возможна изморозь. Ветер в основном будет слабым, восточного и северо-восточного направления.
Температура воздуха ночью понизится до -21…-28 градусов, местами в Курземе и на западе Видземе — до -15…-20 градусов, а на мысе Колка — до -9 градусов.
Максимальная температура днем составит -10…-17 градусов, на севере Курземе воздух прогреется до -7…-10 градусов.
В Риге в последний день января ожидается солнечная погода без осадков и со слабым восточным ветром. Ночью температура опустится до -19 градусов, местами в пригороде — до -24 градусов. В середине дня потеплеет до -11 градусов.