Латвия вне опасности: китайская ракета весом 11 тонн пролетит мимо нашей территории
фото: IMAGO/VCG
Китайская ракета Zhuque-3, вероятнее всего, не упадет в Латвии.
LETA

По последним оценкам, ракета Zhuque-3 китайской компании LandSpace, запущенная в космос в начале декабря, не должна упасть на территории Латвии, сообщил агентству LETA представитель Latvijas gaisa satiksme (LGS) Арнис Лапиньш.

Он отметил, что такие объекты непрерывно отслеживаются и контролируются. Последняя информация, полученная от европейской организации по безопасности аэронавигации Eurocontrol, показывает, что траектория частей ракеты не затронет территорию Латвии.

Eurocontrol сообщил в пятницу, что европейские центры по наблюдению за космосом активно следят за ракетой Zhuque-3 и проинформировали авиадиспетчеров о возможных изменениях маршрутов самолетов.

Наблюдательные центры предупреждают, что объект длиной 13 метров и весом 11 тонн не сгорит в атмосфере из-за своих больших размеров и представляет потенциальную угрозу для южной Дании и стран Балтии, а также может упасть в море.

Из-за большого размера и массы объекта эксперты предупреждают о потенциальной опасности, а также угрозе воздушному движению в зоне возможного падения.

