Латвия вне опасности: китайская ракета весом 11 тонн пролетит мимо нашей территории
По последним оценкам, ракета Zhuque-3 китайской компании LandSpace, запущенная в космос в начале декабря, не должна упасть на территории Латвии, сообщил агентству LETA представитель Latvijas gaisa satiksme (LGS) Арнис Лапиньш.
Он отметил, что такие объекты непрерывно отслеживаются и контролируются. Последняя информация, полученная от европейской организации по безопасности аэронавигации Eurocontrol, показывает, что траектория частей ракеты не затронет территорию Латвии.
Eurocontrol сообщил в пятницу, что европейские центры по наблюдению за космосом активно следят за ракетой Zhuque-3 и проинформировали авиадиспетчеров о возможных изменениях маршрутов самолетов.
Наблюдательные центры предупреждают, что объект длиной 13 метров и весом 11 тонн не сгорит в атмосфере из-за своих больших размеров и представляет потенциальную угрозу для южной Дании и стран Балтии, а также может упасть в море.
Из-за большого размера и массы объекта эксперты предупреждают о потенциальной опасности, а также угрозе воздушному движению в зоне возможного падения.