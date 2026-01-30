Уникальное решение для Латвии: Mēness aptieka запустила кассы самообслуживания в пяти аптеках
Модернизируя аптеки и заботясь об эффективном, безопасном, направленном на нужды клиентов развитии услуг фармацевтического ухода, Mēness aptieka вложила около 50 000 евро и уже в пяти Mēness aptieka в Риге и Елгаве ввела кассы самообслуживания.
В аптечной среде кассы самообслуживания - уникальное и небывалое для Латвии решение, которое поможет обеспечить еще более высокое качество и доступность фармацевтического ухода, разгрузив фармацевта от других связанных с работой аптеки обязанностей, а также предоставив возможность еще больше внимания уделить разговору с клиентом и консультациям. В новых кассах каждый может самостоятельно или с помощью консультанта рассчитаться за различные аптечные продукты, которые не являются медикаментами, например за медицинские и гигиенические товары, средства для ухода за кожей и волосами, чаи, витамины и другие продукты. Рецептурные и безрецептурные медикаменты в кассах самообслуживания приобрести будет нельзя, так как покупка этих продуктов возможна только с консультацией фармацевта. С введением новых автоматизированных касс аптеки и фармацевтические специалисты продолжат работу в обычном режиме.
Кассы самообслуживания сейчас введены в тех Mēness aptieka, где образуется наиболее интенсивный поток клиентов. Таким образом предполагается также уменьшить очереди - если клиенту консультация фармацевта не нужна, покупки можно будет совершать в кассах самообслуживания. В новых кассах клиенты смогут покупать товары, используя безналичный расчет. Совершая покупку, можно будет воспользоваться объединенной картой лояльности предприятий здравоохранения Veselība для более выгодных предложений.
Одна из первых аптек, где сейчас уже доступна касса самообслуживания, - в самом центре Риги, рядом с узлами междугородного сообщения, - Mēness aptieka в торговом центре Origo. Это нововведение доступно и в других Mēness aptieka в Риге - в торговом центре "Детский мир", на ул. Кр. Валдемара, 112 и ул. Гростонас, 1, а также в аптеке в Елгаве на ул. Католю, 18 в торговом центре Vivo.