Уникальное решение для Латвии: Mēness aptieka запустила кассы самообслуживания в пяти аптеках

В аптечной среде кассы самообслуживания - уникальное и небывалое для Латвии решение, которое поможет обеспечить еще более высокое качество и доступность фармацевтического ухода, разгрузив фармацевта от других связанных с работой аптеки обязанностей, а также предоставив возможность еще больше внимания уделить разговору с клиентом и консультациям. В новых кассах каждый может самостоятельно или с помощью консультанта рассчитаться за различные аптечные продукты, которые не являются медикаментами, например за медицинские и гигиенические товары, средства для ухода за кожей и волосами, чаи, витамины и другие продукты. Рецептурные и безрецептурные медикаменты в кассах самообслуживания приобрести будет нельзя, так как покупка этих продуктов возможна только с консультацией фармацевта. С введением новых автоматизированных касс аптеки и фармацевтические специалисты продолжат работу в обычном режиме.