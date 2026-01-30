Родила и вынесла на улицу: матери брошенного в Кенгарагсе младенца грозит пожизненное заключение
Государственная полиция обратилась в Рижскую Восточную прокуратуру с предложением предъявить обвинение гражданке Молдовы за оставление младенца на улице в августе прошлого года в Кенгарагсе.
Утром 19 августа 2025 года в Риге, на улицые Фестивала, была обнаружена завернутая в одеяло новорожденная девочка, которая была передана медикам. Жизнь ребенка удалось спасти. Благодаря участию жителей 21 августа полиция задержала гражданку Молдовы 2003 года рождения, и суд избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу.
В ходе расследования установлено, что 19 августа женщина родила младенца в домашних условиях, в ванной комнате, не уведомив Службу неотложной медицинской помощи и не оказав новорожденной необходимую первичную помощь. Спустя почти час женщина завернула младенца в одеяло и вынесла его из дома, оставив на дорожке между частными домами на улице. После оставления новорожденной женщина вернулась по месту жительства и до момента задержания не сообщала о произошедшем ни одному из служб.
В ходе расследования получены сведения о том, что женщина не была готова взять на себя ответственность и заботу о ребенке, поэтому оставила его на улице. По факту начат уголовный процесс по статье о покушении на убийство, при осознании виновной того, что лицо находится в беспомощном состоянии. За совершение такого преступного деяния предусмотрено пожизненное лишение свободы либо лишение свободы на срок от десяти до двадцати лет с пробационным надзором сроком до трех лет.
Ранее сообщалось, что ребенок передан под опеку приемной семьи. Срок пребывания новорожденной девочки в приемной семье будет зависеть от дальнейшего хода расследования, в рамках которого также будет установлено, станет ли ребенок юридически свободным.