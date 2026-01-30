Родила и вынесла на улицу: матери брошенного в Кенгарагсе младенца грозит пожизненное заключение

В ходе расследования получены сведения о том, что женщина не была готова взять на себя ответственность и заботу о ребенке, поэтому оставила его на улице. По факту начат уголовный процесс по статье о покушении на убийство, при осознании виновной того, что лицо находится в беспомощном состоянии. За совершение такого преступного деяния предусмотрено пожизненное лишение свободы либо лишение свободы на срок от десяти до двадцати лет с пробационным надзором сроком до трех лет.