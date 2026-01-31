Денег больше, чем ждали: самоуправления Латвии завершили год с прибылью сверх плана

В министерстве отмечают, что в 2025 году самоуправлениям были полностью обеспечены предусмотренные законодательством поступления налога, при этом в конце года они получили дополнительное финансирование сверх гарантированного прогноза. В целом в бюджеты самоуправлений было направлено 2,159 млрд евро ПНН, в том числе 2,134 млрд евро составила установленная законодательством сумма, а 25,3 млн евро - дополнительные доходы сверх гарантированной суммы.