ЕС признал роль телеведущих в войне: за что ввели санкции против Екатерины Андреевой
Лицо главных новостей России оказалось под санкциями ЕС. Екатерину Андрееву внесли в черный список за роль в пропаганде войны — вместе с другими медиазвездами, близкими к Кремлю.
Европейский Союз расширил санкционный список по дестабилизирующей деятельности России, включив в него шестерых известных российских публичных фигур. Решение утверждено Советом ЕС 29 января и опубликовано в Официальном журнале Евросоюза. Санкции предусматривают запрет на въезд в страны ЕС и заморозку активов, если они находятся в юрисдикции европейских банков.
Центральной фигурой нового пакета стала Екатерина Андреева — бессменная ведущая программы «Время» на Первом канале и одно из самых узнаваемых лиц российского государственного телевидения. В обосновании ЕС указано, что Андреева на протяжении многих лет «регулярно распространяла дезинформацию и пропаганду об агрессивной войне против Украины», публично поддерживала российские вооруженные силы, а также так называемые «ДНР» и «ЛНР».
В документе подчеркивается ее системная роль в формировании и поддержании официальной линии Кремля. Отмечается, что Андреева неоднократно комментировала ключевые государственные события, включая инаугурации Владимира Путина и военные парады, а также дважды вела «Прямую линию с Владимиром Путиным» — в 2001 и 2007 годах.
По мнению Брюсселя, такая деятельность выходит за рамки журналистики и рассматривается как участие в информационных операциях, направленных на оправдание войны и манипулирование общественным мнением.
В санкционный список также включен Павел Зарубин — ведущий программы «Москва. Кремль. Путин», которого ЕС характеризует как пропагандиста с «эксклюзивным доступом к повестке дня Владимира Путина». Он первым взял интервью у президента РФ после начала полномасштабного вторжения в Украину, регулярно распространял антиукраинскую дезинформацию и в 2025 году был соведущим «Прямой линии».
Помимо Андреевой и Зарубина, под ограничения попали спортивный комментатор и советник гендиректора ВГТРК Дмитрий Губерниев, ведущая программы «Вести» Мария Ситтель, рэпер Роман Чумаков (Рома Жиган) и балетмейстер Сергей Полунин. Всем им вменяется ответственность за поддержку политики российского правительства, которая, по оценке ЕС, подрывает демократию, верховенство права и безопасность в Евросоюзе и Украине посредством манипулирования информацией и оправдания войны.
Нынешние меры стали продолжением санкционной политики ЕС в отношении российских медиафигур. Еще в феврале 2022 года под ограничения попали Мария Захарова, Маргарита Симоньян и Владимир Соловьев. В Брюсселе подчеркивают: новые персональные санкции нацелены не на свободу слова, а на конкретных лиц, которые, по оценке Евросоюза, сознательно использовали медиа как инструмент войны.