ЕС признал роль телеведущих в войне: за что ввели санкции против Екатерины Андреевой

В санкционный список также включен Павел Зарубин — ведущий программы «Москва. Кремль. Путин», которого ЕС характеризует как пропагандиста с «эксклюзивным доступом к повестке дня Владимира Путина». Он первым взял интервью у президента РФ после начала полномасштабного вторжения в Украину, регулярно распространял антиукраинскую дезинформацию и в 2025 году был соведущим «Прямой линии».