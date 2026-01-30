Кадр с места ДТП.
Аварии и происшествия
Сегодня 10:38
ВИДЕО: на Вентспилсском шоссе перевернулся пассажирский автобус
Вблизи Юрмалы на Вентспилсском шоссе в пятницу утром перевернулся пассажирский автобус, однако в аварии никто не пострадал, выяснило агентство LETA в Государственной полиции.
Незадолго после 8.00 полиция получила вызов на Вентспилсское шоссе, где пассажирский автобус съехал с проезжей части и опрокинулся. По первоначальной информации, в автобусе находились 20 пассажиров. Пострадавших в ДТП нет. Полиция выяснит обстоятельства происшествия.