ВИДЕО: на Вентспилсском шоссе перевернулся пассажирский автобус

Незадолго после 8.00 полиция получила вызов на Вентспилсское шоссе, где пассажирский автобус съехал с проезжей части и опрокинулся. По первоначальной информации, в автобусе находились 20 пассажиров. Пострадавших в ДТП нет. Полиция выяснит обстоятельства происшествия.