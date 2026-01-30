В Латвии
Сегодня 09:02
В пятницу сохранится солнечная и морозная погода
В пятницу в Латвии будет преобладать солнечная и морозная погода. Облачность и небольшой снег возможны только местами на севере Курземе и Видземе.
По прогнозам синоптиков, будет дуть слабый и умеренный восточный, северо-восточный ветер. Температура воздуха составит -10...-15 градусов, на севере Курземе - до -6...-10 градусов. К вечеру мороз вновь усилится.
В Риге ожидается ясный день с температурой воздуха около -10 градусов.