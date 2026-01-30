В Риге температура воздуха ночью составила около -15 градусов, местами в пригородах - до -20 градусов.
В Латвии
Сегодня 09:00
Температура воздуха местами в Латвии понизилась до -26 градусов
В пятницу в 6:00 температура воздуха в Латвии составляла от -6 градусов на Колке и -7 градусов в Мерсрагсе до -25…-26 градусов местами в Латгале и Видземе, свидетельствуют данные метеостанций.
Как сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии, самая низкая температура в шесть часов утра была в Даугавпилсе, где столбики термометров опустились до -26,4 градуса, а по данным предприятия Latvijas valsts ceļi самый сильный мороз составил -25 градусов на шоссе A2 возле реки Амата.
На большей части территории страны термометры в 6:00 показывали -16...-21 градус. До девяти часов утра во многих регионах страны мороз продолжит усиливаться.
В Риге температура воздуха ночью составила около -15 градусов, местами в пригородах - до -20 градусов.