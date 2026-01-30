Температура воздуха местами в Латвии понизилась до -26 градусов

Как сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии, самая низкая температура в шесть часов утра была в Даугавпилсе, где столбики термометров опустились до -26,4 градуса, а по данным предприятия Latvijas valsts ceļi самый сильный мороз составил -25 градусов на шоссе A2 возле реки Амата.