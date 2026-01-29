Рига усиливает помощь бездомным: из‑за холода приюты переходят на круглосуточный режим
Рижская дума усиливает поддержку бездомных в связи с предстоящими сильными морозами: приюты переходят на круглосуточный режим, организуется питание, раздача теплой одежды, работа мобильных бригад и выездной кухни.
С учетом того, что в ближайшие дни ожидаются особенно сильные морозы, столичное самоуправление обеспечит бездомным и людям, оказавшимся в кризисной ситуации, временные места в приютах, а также питание, возможности личной гигиены и услуги социального работника, сообщили в отделе внешней коммуникации Рижской думы.
Зимой приюты работают с 17:00 до 9:00, но открыты круглосуточно, если в 8:00 температура воздуха ниже -10 градусов или ниже нуля при скорости ветра свыше 10 метров в секунду.
При такой погоде бездомным предоставляется питание, временные места для пребывания, если ночью температура опускается ниже -15 градусов и в конкретном районе недостаточно приютов, а также раздается теплая одежда.
Также в сильные морозы в дополнение к существующим суповым кухням работает выездная кухня, усилено ведется информирование о доступной помощи, а дневной центр для бездомных открыт с 9:00 до 17:00.
В столице также действует мобильная бригада по работе с бездомными на улицах.