Рига усиливает помощь бездомным: из‑за холода приюты переходят на круглосуточный режим

С учетом того, что в ближайшие дни ожидаются особенно сильные морозы, столичное самоуправление обеспечит бездомным и людям, оказавшимся в кризисной ситуации, временные места в приютах, а также питание, возможности личной гигиены и услуги социального работника, сообщили в отделе внешней коммуникации Рижской думы.