Чиновники опять перемудрили: над латвийскими больницами нависла серьезная угроза
Тревогу по поводу доступности неотложной и плановой медицинской помощи в регионах поднимает Латвийская ассоциация больниц. Она возражает против сокращения финансирования региональных больниц и перенаправлением средств крупнейшим медицинским учреждениям. 360 TV Ziņas разъясняет, в чем заключаются основные опасения Латвийской ассоциации больниц.
Председатель Латвийской ассоциации больниц Евгений Калейс рассказал о том, что существует огромная разница между тем, сколько государство платит за лечение одного пациента в регионах и сколько, например, платит в Риге. Такая простая диагностика, как воспаление легких или пневмония, имеет разницу в оплате в 200 евро. При этом государство заявляет, что качество лечения должно быть полностью одинаковым.
Общий объем финансирования больниц составляет почти 8 миллионов евро, однако эти средства изымаются у региональных больниц и перераспределяются в пользу центральных больниц. Ассоциация понимает, что лечение тяжелых пациентов требует значительных ресурсов, однако эти средства не должны изыматься за счет других пациентов. Евгений Калейс считает, что новая модель финансирования существенно увеличит очереди на получение больничных услуг и снизит доступность обследований. Для части больниц государственное финансирование планируется сократить в таком объеме, что альтернатив фактически не останется, и придется закрывать если не всю больницу, то отдельные отделения.
Наибольшей угрозе подвергаются больницы восточной приграничной зоны, однако финансирование существенно сокращено также для больниц в Цесисе и Мадоне.
Пока региональные больницы возлагают надежды на план амбулаторного финансирования Национальной службы здравоохранения, который позволил бы точнее понять распределение средств. Дополнительную надежду внушает и министр здравоохранения, допустив возможность выделения в середине года финансирования из средств на непредвиденные случаи.