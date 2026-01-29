Чиновники опять перемудрили: над латвийскими больницами нависла серьезная угроза

Общий объем финансирования больниц составляет почти 8 миллионов евро, однако эти средства изымаются у региональных больниц и перераспределяются в пользу центральных больниц. Ассоциация понимает, что лечение тяжелых пациентов требует значительных ресурсов, однако эти средства не должны изыматься за счет других пациентов. Евгений Калейс считает, что новая модель финансирования существенно увеличит очереди на получение больничных услуг и снизит доступность обследований. Для части больниц государственное финансирование планируется сократить в таком объеме, что альтернатив фактически не останется, и придется закрывать если не всю больницу, то отдельные отделения.