Варенье, шторы и даже силиконовую грудь: что латвийские мужчины забирают после развода

Автор обсуждения в Threads пишет: «Девочки, что у вас забрал бывший после развода или окончания отношений? Я слышал от третьих лиц, что есть кадры, которые уносят даже шторы, один вообще открутил унитаз уходя. И это реальные ситуации, которые происходят прямо у нас».