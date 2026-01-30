Иллюстративное фото.
Сегодня 08:47
Варенье, шторы и даже силиконовую грудь: что латвийские мужчины забирают после развода
В социальной сети Threads разгорелась бурная дискуссия, в которой женщины делятся удивительными и шокирующими историями о том, какие вещи их бывшие партнеры пытались забрать после расставания.
В социальной сети Threads разгорелась довольно горячая дискуссия. Женщины делятся историями о том, что их мужчины хотели забрать с собой после развода. Надо сказать, что рассказы самые разные — от по-настоящему тяжелых до смешных до слез.
Автор обсуждения в Threads пишет: «Девочки, что у вас забрал бывший после развода или окончания отношений? Я слышал от третьих лиц, что есть кадры, которые уносят даже шторы, один вообще открутил унитаз уходя. И это реальные ситуации, которые происходят прямо у нас».
Опрошенные дамы охотно делятся своим пестрым опытом:
- Он прислал счет в Excel со всеми вещами, которые дарил и покупал мне во время отношений (без моей просьбы). Вместо того чтобы отправить ему деньги, я сложила все в большую коробку, отправила через DPD прямо его маме с запиской: «Вот какого человека вы воспитали…»
- Мой забрал кружки, купленные в музее Пикассо и в Гибралтаре, и аромат для дома из Zara. Эстет, понимаете.
- Знакомой подруге велел удалить силиконовую грудь. Если не ему, то никому.
- Банку кофе и чайные ложки однажды вечером складывал в сумку с безумным взглядом. Собирая свое, прихватил еще кое-что спорное, но банку кофе и ложки я до сих пор вспоминаю как анекдот.
- Вытащил из холодильника перепелиные яйца — те, что ему дала мама.
- Не моя история, но бывший подруги, уходя, забрал даже картофелемялку. Он никогда не готовил — вообще никогда — не говоря уже о том, чтобы мять картошку.
- Я ушла, взяв с собой только ребенка и несколько его вещей. Бывший муж развелся со мной без моего ведома (оказывается, так тоже можно), и ему осталось все, что было нажито за 25 лет брака — дом с имуществом, земля, лес. Позже он позвонил и спросил, может ли его новая женщина носить мою одежду. Ему досталось имущество, а мне — отвращение к отношениям на всю оставшуюся жизнь.
- Не моя история, но парень подруги, уходя, решил содрать все обои, которые сам клеил. Обои были куплены на деньги подруги.
- Самоуважение.
- Забрал свадебные подарки, подаренные его родственниками, и подаренную его матерью ткань искусственного меха (я не успела сшить за три года).
- Муж пришел жить ко мне, в квартиру моей мамы… теперь требует половину квартиры!
- Забрал все, что мог. Даже мои зимние сапоги и детские игрушки, не говоря уже о нервных клетках.
- Мы вместе спасли котенка, которому было всего несколько недель, но он присвоил его себе.
- Можно отнять только материальные вещи, забывая об эмоциях, переживаниях и о том времени, когда на глазах были розовые очки. Нельзя отнять то, чего нет.
- Не моя история, но мой отец когда-то забрал у нас все. Даже банки из погреба. Недавно я вспомнила, что первое время у нас не было даже холодильника. Так что — я верю этим историям.