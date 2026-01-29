В пятницу до -24: в Латвии объявлено желтое предупреждение из-за сильного холода
С вечера четверга до 10 часов утра пятницы по всей стране, за исключением Курземе и побережья Видземе, будет действовать объявленное Латвийским центром окружающей среды, геологии и метеорологии предупреждение желтого уровня о сильном морозе.
В ночь на пятницу и утром во многих местах Латвии температура воздуха понизится до -20…-24 градусов, предупреждают синоптики. Самая низкая температура воздуха прогнозируется в восточных регионах Латвии, а также местами в Земгале, в то время как наименее сильный мороз ожидается в Северной Курземе, где в отдельных прибрежных районах температура будет колебаться около -10 градусов.
Согласно правилам Кабинета министров, дети в возрасте до 12 лет могут не посещать учебное заведение, если температура воздуха ниже -20 градусов, в то время как школьники с 13 лет могут не идти в школу, если воздух остыл как минимум до -25 градусов.
Пятница в Латвии будет солнечной, местами ожидается иней. Будет дуть слабый до умеренного восточный ветер. Максимальная температура воздуха составит -6…-10 градусов в Северной Курземе и -10…-16 градусов в остальной части страны.
Также и в Риге последний рабочий день января ожидается солнечным, без осадков. При слабом восточном ветре температура воздуха ночью понизится до -18 градусов, местами в пригороде — до -21 градуса. Днем столбик термометра в тени не поднимется выше -10 градусов.