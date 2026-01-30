Эмигрировавшие литовцы массово возвращаются на родину - в чем же секрет соседей?
В прошлом году в Литву вернулось больше граждан, чем уехало; такая тенденция сохраняется уже шесть лет. По информации Агентства государственных данных, за 2025 год в страну вернулись 18 155 граждан Литвы, а уехали — 9669.
Статистика показывает, что больше всего граждан возвращается из стран, где обосновались крупнейшие литовские общины: из Великобритании — 7429, Норвегии — 2119, Германии — 1680, Ирландии — 1345, Нидерландов — 880.
Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис отмечает, что долгосрочная тенденция подтверждает укрепление связи граждан с родиной. «То, что соотечественники возвращаются в Литву - это выражение доверия граждан своему государству. Эта тенденция — закономерный результат, достигнутый благодаря последовательной работе государственных институтов, самоуправлений, бизнес-сообщества и тесной связи с диаспорой. Всё больше наших людей выбирают создание своего будущего здесь, так как видят в Литве перспективы для успешной карьеры, безопасную среду для семьи и широкие возможности для инноваций и бизнеса», — сказал Будрис для пресс-релиза, распространённого министерством.
В 2024 году в Литву вернулись 18 934 гражданина, а покинули страну 9486 граждан Литвы. Это было наименьшее число уехавших с момента восстановления независимости Литвы в 1990 году.