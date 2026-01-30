Эмигрировавшие литовцы массово возвращаются на родину - в чем же секрет соседей?

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис отмечает, что долгосрочная тенденция подтверждает укрепление связи граждан с родиной. «То, что соотечественники возвращаются в Литву - это выражение доверия граждан своему государству. Эта тенденция — закономерный результат, достигнутый благодаря последовательной работе государственных институтов, самоуправлений, бизнес-сообщества и тесной связи с диаспорой. Всё больше наших людей выбирают создание своего будущего здесь, так как видят в Литве перспективы для успешной карьеры, безопасную среду для семьи и широкие возможности для инноваций и бизнеса», — сказал Будрис для пресс-релиза, распространённого министерством.