Министр поднял тему повышения налогов - что он обещает латвийцам
В Латвии

Министр поднял тему повышения налогов - что он обещает латвийцам

Повышения налогов не будет — по крайней мере пока. Министр финансов заявил, что у Латвии еще есть "запас прочности" по долгу, а главный приоритет сейчас — рост экономики и сокращение неэффективных расходов.

В настоящее время в Министерстве финансов не рассматривается сценарий повышения налогов, заявил в четверг в программе Латвийского радио «Krustpunktā» министр финансов Арвил Ашераденс.

Министр подчеркнул, что сейчас у государства умеренный уровень долга и еще имеется резерв до достижения маастрихтского критерия в 60% от внутреннего валового продукта.

Также Арвил Ашераденс отметил, что на данный момент Европейская комиссия утвердила проект бюджета Латвии на три года вперед, при этом Латвия вошла в число 12 стран Европейского союза, чьи бюджеты были одобрены без существенных замечаний. 

В настоящее время Минфин работает над проектом бюджета на четыре года, и самым большим вызовом является обеспечение экономического роста, чтобы не приходилось еще больше заимствовать.

Ашераденс подчеркнул, что сейчас не рассматривается сценарий повышения налогов, а скорее идет поиск решений по повышению эффективности расходов публичного сектора.

