Министр поднял тему повышения налогов - что он обещает латвийцам
Повышения налогов не будет — по крайней мере пока. Министр финансов заявил, что у Латвии еще есть "запас прочности" по долгу, а главный приоритет сейчас — рост экономики и сокращение неэффективных расходов.
В настоящее время в Министерстве финансов не рассматривается сценарий повышения налогов, заявил в четверг в программе Латвийского радио «Krustpunktā» министр финансов Арвил Ашераденс.
Министр подчеркнул, что сейчас у государства умеренный уровень долга и еще имеется резерв до достижения маастрихтского критерия в 60% от внутреннего валового продукта.
Также Арвил Ашераденс отметил, что на данный момент Европейская комиссия утвердила проект бюджета Латвии на три года вперед, при этом Латвия вошла в число 12 стран Европейского союза, чьи бюджеты были одобрены без существенных замечаний.
В настоящее время Минфин работает над проектом бюджета на четыре года, и самым большим вызовом является обеспечение экономического роста, чтобы не приходилось еще больше заимствовать.
Ашераденс подчеркнул, что сейчас не рассматривается сценарий повышения налогов, а скорее идет поиск решений по повышению эффективности расходов публичного сектора.