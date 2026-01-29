Региональный гигант идет на Ригу: Latvijas Aptieka готовит масштабное расширение
Продолжая развивать доступность качественной фармацевтической помощи и расширять выбор для пациентов по всей Латвии, SIA Latvijas Aptieka планирует расширить свою аптечную сеть, объединившись с SIA Farma Balt Aptieka, которая обеспечивает работу более чем 15 аптек в Риге и Рижском районе.
«Исторически Latvijas Aptieka была шире представлена именно в регионах, а в Риге число наших аптек сравнительно небольшое. Наша сильная сторона и конкурентное преимущество на рынке — уровень и качество фармацевтической помощи, которые формируют лояльность клиентов именно к Latvijas Aptieka. Учитывая как тенденции и спрос на рынке, так и нашу цель развиваться также в столице, мы планируем расширение, объединив усилия с Farma Balt Aptieka, улучшая доступность наших услуг и уровень сервиса для жителей Риги и Рижского района», — говорит председатель правления и владелец SIA Latvijas Aptieka Алвис Эрглис.
Сообщение о присоединении аптек SIA Farma Balt Aptieka к сети SIA Latvijas Aptieka подано в Совет по конкуренции. Цель планируемого объединения — дальше укреплять бренд Latvijas Aptieka и обеспечить жителям еще более широкий ассортимент, единые стандарты качества и современные фармацевтические услуги, одновременно сохранив непрерывность привычного обслуживания клиентов. Только после получения решения KP продолжится работа по возможной синергии и объединению компаний.
«Уже сейчас на аптечном рынке сильная конкуренция и очень жесткое регулирование, которое заставляет каждую аптеку еще внимательнее анализировать как потоки клиентов, так и доступность услуг и ассортимента. Мы успешно развивали Latvijas Aptieku, обеспечивая доступность фармацевтической помощи в регионах, однако в долгосрочной перспективе для сохранения конкурентоспособности и развития нам необходимо развиваться также в Риге и Рижском районе, где мы можем привлечь новых клиентов и обеспечить необходимый поток. Поэтому планируемое объединение позволит нам объединить ресурсы, знания и опыт, чтобы предложить пациентам еще более высокий уровень сервиса и конкурентоспособный ассортимент», — поясняет Эрглис.
В настоящее время Latvijas Aptieka управляет 68 аптеками по всей Латвии.