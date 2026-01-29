Региональный гигант идет на Ригу: Latvijas Aptieka готовит масштабное расширение

«Уже сейчас на аптечном рынке сильная конкуренция и очень жесткое регулирование, которое заставляет каждую аптеку еще внимательнее анализировать как потоки клиентов, так и доступность услуг и ассортимента. Мы успешно развивали Latvijas Aptieku, обеспечивая доступность фармацевтической помощи в регионах, однако в долгосрочной перспективе для сохранения конкурентоспособности и развития нам необходимо развиваться также в Риге и Рижском районе, где мы можем привлечь новых клиентов и обеспечить необходимый поток. Поэтому планируемое объединение позволит нам объединить ресурсы, знания и опыт, чтобы предложить пациентам еще более высокий уровень сервиса и конкурентоспособный ассортимент», — поясняет Эрглис.