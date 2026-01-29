Россия будет мешать усилиям Беларуси по восстановлению связей с Европой
Россия не контролирует внутреннюю политику Лукашенко, однако Москва и Минск стремятся избежать повторения протестов 2020 года. По оценке Бюро по защите Сатверсме, Беларусь все сильнее вовлекается в военные и промышленно‑военные интересы России.
В настоящее время Россия не имеет прямого влияния на внутреннюю политику режима Александра Лукашенко, но обе стороны не хотят допустить внутриполитической нестабильности, подобной протестам 2020 года, что, по мнению России, будет представлять угрозу ее интересам, говорится в опубликованном в понедельник докладе Бюро по защите Сатверсме (БЗС) о деятельности за 2025 год.
В то же время Россия, скорее всего, будет препятствовать усилиям режима Лукашенко по восстановлению отношений с европейскими странами, если это не будет выгодно Москве, считают в БЗС.
По данным бюро, Россия обостренно воспринимает даже минимальные усилия белорусского режима по проведению более независимой политики, несмотря на растущее влияние России в Беларуси и ее ярко выраженный пророссийский курс. По мнению России, возвращение Беларуси к экономическому сотрудничеству с европейскими странами будет способствовать многовекторности внешней политики режима Лукашенко и автоматическому снижению влияния России на Беларусь.
В БЗС считают, что Беларусь может играть все более важную роль не только в достижении военных, но и военно-промышленных целей России, если Россия сохранит свою агрессивную внешнюю политику в отношении западных стран.
Война в Украине подтверждает, что в случае военного конфликта белорусская гражданская экономика также будет полностью подчинена российским военным интересам. С точки зрения режима Лукашенко, оказание военно-промышленной помощи - лучший способ поддержать Россию в войне с Украиной, поскольку Беларуси не нужно принимать непосредственное участие в боевых действиях, а режим получает экономическую и финансовую выгоду, отмечают в БЗС.