Россия будет мешать усилиям Беларуси по восстановлению связей с Европой

В настоящее время Россия не имеет прямого влияния на внутреннюю политику режима Александра Лукашенко, но обе стороны не хотят допустить внутриполитической нестабильности, подобной протестам 2020 года, что, по мнению России, будет представлять угрозу ее интересам, говорится в опубликованном в понедельник докладе Бюро по защите Сатверсме (БЗС) о деятельности за 2025 год.