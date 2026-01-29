Чудо на льду: в Литве пожарные спасли провалившуюся лошадь

«Ситуация была особенно опасной: большой вес животного, холодная вода, и каждая минута могла стоить жизни. Мастерство и профессионализм пожарных, скоординированная работа с привлечением тяжелой техники и помощи местных жителей позволили совершить то, что казалось почти невозможным — лошадь была успешно извлечена», — говорится в сообщении Клайпедского управления пожарной охраны и спасения.