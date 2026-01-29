Чудо на льду: в Литве пожарные спасли провалившуюся лошадь
Экстремальные зимние условия в Литве стали серьезным испытанием не только для людей, но и для животных. В Плунге пожарным пришлось провести опасную операцию по спасению лошади, провалившейся под лед.
Зимние погодные условия на этой неделе в Литве стали серьезным испытанием для животных и их спасателей. В среду пожарным города Плунге пришлось спасать лошадь, провалившуюся под лед, сообщает литовская телерадиокомпания LRT.
«Ситуация была особенно опасной: большой вес животного, холодная вода, и каждая минута могла стоить жизни. Мастерство и профессионализм пожарных, скоординированная работа с привлечением тяжелой техники и помощи местных жителей позволили совершить то, что казалось почти невозможным — лошадь была успешно извлечена», — говорится в сообщении Клайпедского управления пожарной охраны и спасения.
Пожарные, спасшие животное, отмечают, что к таким ситуациям невозможно подготовиться заранее — это полная импровизация, основанная на знаниях, опыте и находчивости.
В последние дни ледяной дождь и гололед в Литве вызвали серьезные проблемы в дорожном движении и угрозу безопасности жителей. Под воздействием погодных условий дороги и улицы в отдельных районах превратились в катки, а автомобили нередко оказывались в кюветах.