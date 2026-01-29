Пара поужинала в ресторане и ушла, не заплатив.
В Латвии
Сегодня 11:25
Поели и исчезли: в Риге ищут пару, которая ушла из ресторана, не заплатив
Ресторан в Риге опубликовал видео с посетителями, которые поели и покинули заведение, не расплатившись. Владельцы просят помощи в опознании пары и предупреждают коллег по отрасли.
Рижский ресторан Naples опубликовал видео, на котором видно пару, поевшую в этом заведении и ушедшую, не заплатив, и хочет их найти. «Мы хотим поделиться недавней ситуацией в нашем ресторане, чтобы предупредить другие рестораны и коллег по отрасли. Посетители сознательно встали и ушли, не расплатившись, предварительно убедившись, что поблизости нет сотрудников», — сообщил ресторан на своей странице.
«Если кто-то узнает этих людей, просим связаться с нами в личном порядке — будем очень признательны за любую информацию. Публичное обсуждение не требуется — любая информация может помочь».