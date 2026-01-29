Абу Мери: реформа больниц неизбежна из‑за нехватки медиков - раздробленная система больше не работает

Реформа больничной сети - это не выбор, а необходимость, так как нужно понимать, что в условиях нехватки медиков в стране нельзя сохранять раздробленную больничную систему, заявил министр здравоохранения Хосам Абу Мери. Он считает, что само по себе финансирование не обеспечивает доступность услуг при нехватке врачей и медсестер.