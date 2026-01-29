Иллюстративное фото.
В Латвии
Сегодня 09:04
В Латвии похолодает до -13: синоптики обещают солнце
По прогнозам синоптиков, в четверг в большинстве районов Латвии будет светить солнце.
Больше облаков останется на юго-востоке и северо-западе страны. Местами пройдет небольшой снег. Будет дуть умеренный северо-восточный ветер. Максимальная температура воздуха днем составит от -5...-7 градусов на Курземском побережье до -13 градусов местами в восточных районах. Вечером станет еще холоднее.
В Риге ожидается солнечный день, без существенных осадков. Температура воздуха днем составит -9 градусов.