В Латвии похолодает до -13: синоптики обещают солнце

Больше облаков останется на юго-востоке и северо-западе страны. Местами пройдет небольшой снег. Будет дуть умеренный северо-восточный ветер. Максимальная температура воздуха днем составит от -5...-7 градусов на Курземском побережье до -13 градусов местами в восточных районах. Вечером станет еще холоднее.