Латвийских чиновников заставят быстрее реагировать на заявления жителей

Также поправки устанавливают, что учреждение в течение пяти рабочих дней сможет переслать обращение, не относящееся к его компетенции, другому учреждению, уведомив об этом заявителя. В настоящее время этот срок составляет семь рабочих дней. В случаях, когда это будет целесообразнее, учреждение сможет не пересылать обращение, а проинформировать заявителя, какому другому учреждению его следует адресовать.