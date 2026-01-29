Латвийских чиновников заставят быстрее реагировать на заявления жителей
В дальнейшем учреждениям придется отвечать по существу на обращения жителей в течение 10 рабочих дней. Это предусматривает решение о поправках к Закону об обращениях, принятое в комиссии Сейм а по государственному управлению и самоуправлениям.
"Государственное управление должно работать в интересах жителей, а это означает быструю, понятную и эффективную коммуникацию. Сокращая срок предоставления ответа до 10 рабочих дней, мы ясно показываем, что время жителей ценно. Одновременно сохранена гибкость для более сложных случаев, когда требуется дополнительное время для оценки информации", - пресс-служба Сейма приводит слова председателя комиссии Олега Бурова.
Поправки устанавливают, что ответ по существу на обращение должен быть дан в разумный срок, но не позднее чем в течение 10 рабочих дней. До сих пор учреждения обязаны были отвечать в течение месяца со дня получения обращения.
Если для подготовки ответа учреждению потребуется получить дополнительную информацию, связаться с другими учреждениями либо проанализировать и обработать большой объем данных, ответ должен быть предоставлен в течение месяца, предусматривают изменения.
Также поправки устанавливают, что учреждение в течение пяти рабочих дней сможет переслать обращение, не относящееся к его компетенции, другому учреждению, уведомив об этом заявителя. В настоящее время этот срок составляет семь рабочих дней. В случаях, когда это будет целесообразнее, учреждение сможет не пересылать обращение, а проинформировать заявителя, какому другому учреждению его следует адресовать.
