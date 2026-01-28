Латвия и еще ряд стран решили полностью закрыть Балтийское море для танкеров теневого флота РФ

В письме отмечается, что суда должны ходить под флагом только одного государства. В то же время те корабли, которые плывут под флагами двух или более стран, используя их из соображений удобства, могут считаться судном без гражданства. Кроме того, суда должны иметь действующую документацию и сертификацию.