Латвия и еще ряд стран решили полностью закрыть Балтийское море для танкеров теневого флота РФ
фото: Shutterstock
В море не должны находиться суда непонятного происхождения.
14 европейских стран заявили, что закрывают Балтийское море для судов российского теневого флота.

Об этом решении говорится в совместном письме государств, опубликованном на сайте правительства Великобритании.

Отныне танкеры с сомнительным статусом регистрации или без соответствующих документов будут приравниваться к судам без флага. Соответственно, страны будут иметь основания для их задержания.

К этой инициативе присоединились Бельгия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Польша, Швеция, Великобритания и Исландия.

Страны также призвали морское сообщество усилить безопасность в Балтийском и Северном морях. Главное требование – строгое соблюдение международного права всеми судами, осуществляющими свободное судоходство. Призыв касается государственных органов, реестров флагов, судоходных компаний и непосредственно моряков.

В письме отмечается, что суда должны ходить под флагом только одного государства. В то же время те корабли, которые плывут под флагами двух или более стран, используя их из соображений удобства, могут считаться судном без гражданства. Кроме того, суда должны иметь действующую документацию и сертификацию.

