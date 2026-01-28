Иллюстративное фото.
В Латвии
Сегодня 18:05
Солнце вернется, тепло - нет: в четверг температура упадет до -18 градусов
В четверг в Латвию начнет поступать более холодный воздух с северо-востока, облачность на большей части территории страны рассеется, будет светить солнце, прогнозируют синоптики.
Местами пройдет небольшой снег, больше осадков ожидается ночью в Латгале. Будет дуть слабый и умеренный северо-восточный ветер, ночью на Курземском побережье Рижского залива - порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью и утром составит -11...-18 градусов, на севере Курземе - до -7...-11 градусов. Максимальная температура днем составит от -6 градусов на побережье Курземе до -13 градусов местами в восточных регионах страны. К вечеру ожидается понижение температуры.
В Риге в четверг будет солнечно, без существенных осадков. Температура воздуха в столице составит от -13 градусов утром до -9 градусов в середине дня.