Иллюстративное фото.
В Латвии
Сегодня 13:15
Снегопад обрушился на восток Латвии: метеостанции фиксируют до 40 см
Снегопад накрыл восток Латвии: в Дагде высота покрова достигла 40 сантиметров — рекорд с 2023 года. В Латгале и Селии снег продолжает идти, и синоптики ожидают дальнейшее увеличение толщины снежного слоя.
В результате снегопада высота снежного покрова в Дагде увеличилась утром в среду до 40 сантиметров, и это самый глубокий снег в Латвии с марта 2023 года, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
В Даугавпилсе выпал 31 сантиметр снега, а в Пиедруе - 32 сантиметра. В Латгале и Селии снег продолжает идти, и снежный покров станет на несколько сантиметров толще, прогнозируют синоптики.
В 11.00 высота снежного покрова на других метеостанциях составляла от 6-7 сантиметров в Колке, Мерсрагсе, Даугавгриве, Айнажи и Руиене до 28 сантиметров в Салдусе и Рожупе в Ливанах и 29 сантиметров в Руцаве.