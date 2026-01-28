Снегопад обрушился на восток Латвии: метеостанции фиксируют до 40 см

В 11.00 высота снежного покрова на других метеостанциях составляла от 6-7 сантиметров в Колке, Мерсрагсе, Даугавгриве, Айнажи и Руиене до 28 сантиметров в Салдусе и Рожупе в Ливанах и 29 сантиметров в Руцаве.