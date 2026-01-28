Три дома и 226 квартир: что известно о новом жилом проекте в Риге стоимостью более 45 млн евро

Invego планирует инвестировать более 45 млн евро в новый жилой проект Torņakalna Terases, который будет реализован в Риге по адресу улица Елгавас, 9 и 17. Проект предусматривает строительство трех жилых домов на 226 квартир. Работы планируется начать в первом квартале 2027 года, а первые квартиры должны быть доступны к концу 2028 года.