Три дома и 226 квартир: что известно о новом жилом проекте в Риге стоимостью более 45 млн евро
В районе Риги, где в последние годы активно обновляют городскую среду, планируют построить новый жилой комплекс на 226 квартир. Старт работ намечен на начало 2027 года, а первые квартиры обещают к концу 2028-го.
Invego планирует инвестировать более 45 млн евро в новый жилой проект Torņakalna Terases, который будет реализован в Риге по адресу улица Елгавас, 9 и 17. Проект предусматривает строительство трех жилых домов на 226 квартир. Работы планируется начать в первом квартале 2027 года, а первые квартиры должны быть доступны к концу 2028 года.
Как отметил исполнительный директор Invego Кристьян-Тор Вахи, архитектурная концепция Torņakalna Terases разработана с учетом окружающей застройки. Центральным элементом проекта станет многоуровневая террасная структура, которая, по словам компании, позволит интегрировать больше озеленения. Ступенчатая застройка и просторные балконы спроектированы так, чтобы максимально использовать естественное освещение и обеспечить виды на зеленую территорию. Также Вахи сообщил, что здания планируется разместить V-образно, чтобы максимально сохранить существующую природу и сформировать защищенный внутренний двор.
Вахи подчеркнул, что у района Торнякалнс сформировалась выраженная идентичность, а в последние годы здесь последовательно реализуются проекты по развитию общественных пространств и инфраструктуры, в том числе реконструкция набережной Мукусалас. По его словам, Torņakalna Terases отражает характер района и его долгосрочный потенциал.
Отдельно он отметил близость Академического центра Латвийского университета, Дома природы ЛУ, а также парка Аркадия и парка Узварас. В компании добавляют, что проект будет ориентирован на разные категории покупателей, включая семьи с детьми и студентов.