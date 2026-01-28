В Литве пуля, выпущенная во время охоты, попала в проезжающий мимо автомобиль, в котором находились три человека

Инцидент произошел, когда мужчина вместе с крестной матерью и соседкой направлялся в Паневежис. Внезапно раздался громкий звук, и стекло водительской двери разбилось, осыпав пассажиров осколками. «Вся передняя часть машины была усеяна мелкими осколками стекла – салон, приборная панель, сиденья. Осколки попали в лицо и глаза», – так описал произошедшее пострадавший. Изначально люди подумали, что в стекло попал камень от другого автомобиля. Однако позже выяснилось, что через стекло прошла пуля. Это подтвердили эксперты, извлекшие пулю из машины.