В Литве пуля, выпущенная во время охоты, попала в проезжающий мимо автомобиль, в котором находились три человека
В Литве во время охоты пуля поразила движущийся автомобиль на международной трассе Via Baltica, чудом не приведя к трагедии. Инцидент уже назвали беспрецедентным в истории страны.
В Литве, в Кедайнском районе, на международной автомагистрали Via Baltica произошел беспрецедентный случай — во время охоты пуля попала в проезжающий автомобиль, в котором находились три человека.
Инцидент произошел, когда мужчина вместе с крестной матерью и соседкой направлялся в Паневежис. Внезапно раздался громкий звук, и стекло водительской двери разбилось, осыпав пассажиров осколками. «Вся передняя часть машины была усеяна мелкими осколками стекла – салон, приборная панель, сиденья. Осколки попали в лицо и глаза», – так описал произошедшее пострадавший. Изначально люди подумали, что в стекло попал камень от другого автомобиля. Однако позже выяснилось, что через стекло прошла пуля. Это подтвердили эксперты, извлекшие пулю из машины.
«Все были в шоке. Сначала казалось, что все закончилось благополучно, но когда пассажиры поняли, что могло произойти, они запаниковали. Мы были в миллисекундах от крупной катастрофы», — признался мужчина.
Выяснилось, что неподалеку проходила охота с участием четырех охотников. Полиция изъяла их оружие для установления того, кто произвел выстрел. Основная версия следствия — рикошет: пуля, отскочив от препятствия, изменила траекторию и попала в автомобиль на шоссе.
Литовская ассоциация охотников и рыболовов назвала произошедшее чрезвычайной ситуацией и первым подобным случаем в истории страны. По факту инцидента начат досудебный процесс.