Морозы до -30 уже на выходных: латвийцам стоит готовиться к удару экстремальных холодов

Начиная с четверга облака будут покрывать небо лишь изредка. Местами ожидается небольшой снег и иней. Ветер будет дуть от слабого до умеренного с востока. Температура воздуха будет постепенно понижаться, и воскресенье станет самым холодным днем недели: утром в большинстве районов страны будет -20...-30 градусов, а к середине дня во многих районах ниже -15 градусов. В северной части Курземе морозы будут слабее, так как ветер будет дуть с Рижского залива.