Морозы до -30 уже на выходных: латвийцам стоит готовиться к удару экстремальных холодов
Латвию накрывает редкая для последних лет волна экстремальных морозов: к выходным температура местами опустится до -30 °C, прогнозируют синоптики.
Начиная с четверга облака будут покрывать небо лишь изредка. Местами ожидается небольшой снег и иней. Ветер будет дуть от слабого до умеренного с востока. Температура воздуха будет постепенно понижаться, и воскресенье станет самым холодным днем недели: утром в большинстве районов страны будет -20...-30 градусов, а к середине дня во многих районах ниже -15 градусов. В северной части Курземе морозы будут слабее, так как ветер будет дуть с Рижского залива.
По данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, в понедельник, 2 февраля, температура в восточных и центральных районах Латвии ночью может опуститься до -28...-33 градусов. Такие морозы возможны только при ясном небе и слабом ветре в течение всей ночи.
Последний раз мороз -30 градусов был зафиксирован в Латвии 8 января 2024 года, а -33 градуса не зафиксировалось с февраля 2012 года.
На море усилится образование льда. На следующей неделе ожидается, что большая часть Рижского залива покроется льдом, толщина которого, по прогнозам сайта marine.meteo.lv, составит 5-20 сантиметров, а на севере залива у Эстонии - до 40 сантиметров. Выходить на лед в море запрещено.
Январь стал самым холодным месяцем в Латвии с февраля 2012 года и самым холодным январем с 2010 года.
С середины следующей недели ожидается ослабление морозов.