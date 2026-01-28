Иллюстративное фото.
В Латвии
Сегодня 09:04
Порывы ветра и снегопады накроют Латвию в среду
В среду скорость восточного, северо-восточного ветра в Латвии будет достигать 9-14 метров в секунду порывами, а на Курземском побережье Рижского залива до 17 метров в секунду, прогнозируют синоптики.
Ветер будет гнать поземку, в южной части страны продолжится снегопад, наиболее сильный в Латгале, Селии и южной части Земгале. Небо будет облачным, а самый солнечный день ожидается на севере Видземе. Максимальная температура воздуха составит -5...-7 градусов в Курземе и -7...-11 градусов на остальной территории Латвии.
В Риге существенных осадков не ожидается, вечером небо прояснится. Температура воздуха составит -8 градусов.