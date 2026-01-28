Ночной снегопад парализовал движение на дорогах Латвии
Утром по всей Латвии движение оказалось серьёзно затруднено из‑за сильного снегопада: на многих магистралях образовалась снежная каша, а в Салдусском крае дороги местами стали практически непроезжими.
Сегодня утром условия передвижения по дорогам осложнены по всей Латвии, но особенно в Салдусском крае, сообщает предприятие Latvijas valsts ceļi.
После сильного снегопада в Салдусском крае особенно сложные условия движения на Лиепайском шоссе от Мазблидене до Цицере и на шоссе Кулдига - Салдус в Салдусском крае.
Также осложнены условия движения на Таллиннском шоссе, Видземском шоссе от Риги до Вангажи, на Валмиерском шоссе от Мурьяни до моста через Браслу, на Рижской объездной дороге, Вентспилском шоссе от Риги до Усмы, на Баускском, Елгавском, Лиепайском шоссе и на дороге Лиепая-Руцава.
Сложные условия движения также на Даугавпилсском шоссе на всем его протяжении, на Кокнесском шоссе, на Резекненском шоссе, на дороге Гребнево - Резекне - Даугавпилс - граница с Литвой, на Даугавпилсской и Резекненской окружных дорогах.
Также движение осложнено по всем региональным дорогам, кроме Валмиерского, Цесисского, Валкского, Алуксненского и Лимбажского краев.
Рижские улицы ранним утром также были настолько завалены снегом, что даже на улице Бривибас было трудно различить полосы движения.