На площади у Центрального вокзала Риги появилась регулируемая парковка: первые 10 минут - бесплатно
Эстонская компания Snabb открыла новую краткосрочную парковку на площади у Рижского Центрального вокзала. Первые десять минут стоянки бесплатны, а территория получила четкую организацию и контроль движения.
До сих пор подъездная территория площади вокзала в основном использовалась как неформальная стоянка такси, однако длительное время там отсутствовали четкая организация и контроль, что часто затрудняло движение транспорта и вызывало непонимание у водителей и пешеходов.
При участии Snabb в этом году территория была реорганизована: создана регулируемая публичная парковка, обеспечивающая доступ не только к Центральному железнодорожному вокзалу, но и к другим объектам центра Риги. В компании сообщили, что на территории сохранены два специально обозначенных парковочных места для такси, а в остальной зоне оборудованы восемь мест для краткосрочной парковки автомобилей.
Правила пользования парковкой разработаны для кратковременной стоянки: каждому водителю первые десять минут остановки предоставляются бесплатно, а почасовой тариф установлен в размере 3,5 евро. Также, чтобы сохранить доступность и функциональность парковки в центре города, месячные абонементы для участников движения на этой площадке предлагаться не будут. Оплатить парковку можно с помощью мобильных приложений Snabb или Mobilly. Представители компании не раскрыли объем инвестиций в создание парковки.
Компания Snabb начала деятельность в Латвии весной 2025 года. В настоящее время под ее управлением находятся все парковки девелопера недвижимости Linstow Baltic в Риге, а также парковки офисного комплекса Verde. С марта следующего года компания также начнет обслуживание парковок высотного здания Zunda Towers. В приложении Snabb доступны более 280 парковок и 335 автомоек в странах Балтии.