На площади у Центрального вокзала Риги появилась регулируемая парковка: первые 10 минут - бесплатно

При участии Snabb в этом году территория была реорганизована: создана регулируемая публичная парковка, обеспечивающая доступ не только к Центральному железнодорожному вокзалу, но и к другим объектам центра Риги. В компании сообщили, что на территории сохранены два специально обозначенных парковочных места для такси, а в остальной зоне оборудованы восемь мест для краткосрочной парковки автомобилей.