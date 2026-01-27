Пророссийскому активисту Гапоненко суд вынес суровый приговор
Во вторник Рижский районный суд приговорил прокремлевского активиста Александра Гапоненко к десяти годам лишения свободы и трем годам пробационного надзора за помощь иностранному государству в деятельности, направленной против Латвии, а также за разжигание национальной ненависти и вражды.
В прокуратуре агентству LETA сообщили, что прокурор удовлетворена решением суда, считает его обоснованным и правомерным. В судебных прениях она также просила назначить именно такое окончательное наказание, какое содержится в приговоре.
Обвиняемый сможет обжаловать приговор в Рижском окружном суде. Его адвокат Имма Янсоне сообщила агентству LETA, что попросит суд подготовить полный текст приговора и после ознакомления с ним приговор будет обжалован. Гапоненко, который до сих пор находится под стражей, свою вину не признает.
Как сообщалось, Гапоненко обвиняется в разжигании национальной и этнической розни и ненависти, совершенном в группе лиц, а также в оказании помощи иностранному государству в деятельности, направленной против Латвии, с использованием автоматизированной системы обработки данных.
В феврале 2025 года обвиняемый удаленно подключился к организованной в Москве "Институтом стран СНГ" публичной дискуссии "Этноцид русских соотечественников в странах Прибалтики как фактор подготовки к войне с Россией" и выступил с речью, в которой выразил целенаправленную поддержку агрессивной политике России по поддержке диаспоры, восхвалял работу "Института стран СНГ" и свою деятельность по подготовке публичной информации о якобы имеющем место притеснении русских в Латвии.
По мнению прокуратуры, обвиняемый сознательно распространял недостоверные утверждения, изображая латышей враждебными по отношению к русскоязычному населению, включая преследование русских, запрет на русский язык и ликвидацию русскоязычных школ как этноцид. Распространение такой информации способствовало геополитическим интересам России, направленным против Латвии и стран Балтии.
Он также заявлял, что одним из способов остановки "этноцида русских" может быть вторжение России в страны Балтии, включая Латвию, к чему, по его мнению, необходимо готовиться и обеспечивать идеологическую подготовку. Поддерживая Россию как государство-агрессора и оказывая информационную поддержку ее политической и военной деятельности, обвиняемый способствовал действиям, направленным против независимости, суверенитета, территориальной целостности и безопасности Латвии.
На конференции обвиняемый выступил вместе с другими подданными Латвии, уголовный процесс против которых выделен в отдельное производство.