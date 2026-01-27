Пророссийскому активисту Гапоненко суд вынес суровый приговор

В феврале 2025 года обвиняемый удаленно подключился к организованной в Москве "Институтом стран СНГ" публичной дискуссии "Этноцид русских соотечественников в странах Прибалтики как фактор подготовки к войне с Россией" и выступил с речью, в которой выразил целенаправленную поддержку агрессивной политике России по поддержке диаспоры, восхвалял работу "Института стран СНГ" и свою деятельность по подготовке публичной информации о якобы имеющем место притеснении русских в Латвии.