В Латвии
Сегодня 21:26
В Риге закрыт магазин сети Sky на улице Краста
Сеть супермаркетов Sky закрыла магазин в Риге на улице Краста, зафиксировало агентство LETA. Компания пока не предоставила комментариев о причинах закрытия.
По данным Firmas.lv, у управляющей магазинами Sky компании SIA Skai Baltija на 21 января был зарегистрирован налоговый долг перед Службой госдоходов в размере 930 617 евро.
Также сообщается, что в 2024 году Skai Baltija работала с оборотом 23,741 млн евро (это на 17,3% меньше, чем годом ранее) и завершила год с убытками 2,625 млн евро. Компания зарегистрирована в 2016 году, уставный капитал — 300 000 евро, единственный владелец — Айварс Рубенис.