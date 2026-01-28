Нигерийцы признаны для Латвии безвредными, зато таджиков теперь будут проверять усиленно
Кабинет министров принял поправки к правилам от 21 июня 2010 года № 554 «Правила о государствах, гражданам которых при выдаче визы или вида на жительство проводится дополнительная проверка», актуализировав перечень стран, гражданам которых применяются дополнительные меры безопасности.
Поправки внесены на основании оценки, проведенной Государственной службой безопасности в сотрудничестве с Бюро по защите Конституции, а также с учетом установленной в правилах Кабинета министров обязанности пересматривать соответствующий перечень стран не реже одного раза в три года.
По итогам оценки из списка исключен ряд государств, въезд граждан которых в Латвию и Шенгенскую зону больше не создает существенных рисков безопасности или миграции. Из перечня исключены Республика Индонезия, Королевство Бахрейн, Государство Катар, Государство Кувейт, Султанат Оман и Федеративная Республика Нигерия. Решение принято с учетом как оценки миграционных и безопасности показателей на уровне Европейского союза, так и информации, имеющейся в распоряжении органов безопасности, которая не свидетельствует о повышенных рисках, связанных с въездом граждан этих стран.
Одновременно перечень дополнен Республикой Таджикистан. Решение принято с учетом зафиксированного в последние годы роста террористической угрозы в регионе, в том числе активности террористической организации Islamic State Khorasan Province, а также связанных с ней рисков радикализации, которые были отмечены и в европейских странах.