Нигерийцы признаны для Латвии безвредными, зато таджиков теперь будут проверять усиленно

По итогам оценки из списка исключен ряд государств, въезд граждан которых в Латвию и Шенгенскую зону больше не создает существенных рисков безопасности или миграции. Из перечня исключены Республика Индонезия, Королевство Бахрейн, Государство Катар, Государство Кувейт, Султанат Оман и Федеративная Республика Нигерия. Решение принято с учетом как оценки миграционных и безопасности показателей на уровне Европейского союза, так и информации, имеющейся в распоряжении органов безопасности, которая не свидетельствует о повышенных рисках, связанных с въездом граждан этих стран.