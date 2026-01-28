Бедным жителям Латвии государство предоставит необычный вид помощи
Малообеспеченным жителям Латвии планируется обеспечить государственную юридическую помощь уже на стадии подготовки жалобы в Конституционный суд, предусматривают поддержанные правительством поправки к закону, разработанные Министерством юстиции, которые еще предстоит принять Сейму.
В Минюсте указывают, что с 1 января 2019 года, когда вступило в силу регулирование о государственной юридической помощи в процессе Конституционного суда, эта возможность использовалась крайне ограниченно. За шесть лет помощь была предоставлена лишь в девяти случаях, тогда как за тот же период коллегиям Конституционного суда было передано на рассмотрение 1321 заявление.
Хотя не все заявители имеют право на получение государственной юридической помощи, несоразмерность показателей свидетельствует о том, что действующее регулирование не обеспечивает достаточной защиты социально менее защищенных лиц, для которых юридическая помощь является существенной для подготовки качественного заявления, отмечает Министерство юстиции.
Действующее регулирование государственной юридической помощи в процессе Конституционного суда позволяет получить такую помощь только после отказа в возбуждении дела, в результате чего доступность юридической помощи остается крайне ограниченной и не соответствует реальным потребностям, особенно социально менее защищенных лиц, которым поддержка необходима уже на этапе подготовки жалобы, указывает Минюст.