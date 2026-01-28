Бедным жителям Латвии государство предоставит необычный вид помощи

В Минюсте указывают, что с 1 января 2019 года, когда вступило в силу регулирование о государственной юридической помощи в процессе Конституционного суда, эта возможность использовалась крайне ограниченно. За шесть лет помощь была предоставлена лишь в девяти случаях, тогда как за тот же период коллегиям Конституционного суда было передано на рассмотрение 1321 заявление.