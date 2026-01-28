Financial Times: США настаивают на том, чтобы Киев отдал Донбасс России
Администрация США дала понять Киеву, что предоставление гарантий безопасности может быть связано с согласием Украины на мирное соглашение, предполагающее уступку Донбасса России. Как сообщает "Радио Свобода", об этом пишет Financial Times со ссылкой на восемь источников, знакомых с ходом переговоров.
В случае вывода украинских войск из подконтрольных Киеву районов Вашингтон предварительно готов увеличить поставки вооружений для ВСУ в мирное время. При этом, отмечает издание, остаётся неясным, возьмут ли США на себя какие-либо формальные обязательства. Высокопоставленный украинский чиновник заявил, что США "останавливаются каждый раз, когда могут быть подписаны гарантии безопасности".
В Белом доме эти утверждения отвергли. "Это абсолютно неверно. Единственная роль США в мирном процессе состоит в сближении обеих сторон для заключения сделки. Досадно, что Financial Times позволяет злонамеренным субъектам лгать анонимно", – заявила заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли. Один из источников, знакомых с позицией США, настаивает, что Вашингтон "не пытается навязать Украине какие-либо территориальные уступки".
23–24 января в Абу-Даби прошли трёхсторонние переговоры США, Украины и России при посредничестве Вашингтона. Источники Axios утверждают, что обсуждались все ключевые вопросы, включая Донбасс.