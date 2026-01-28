Financial Times: США настаивают на том, чтобы Киев отдал Донбасс России

В случае вывода украинских войск из подконтрольных Киеву районов Вашингтон предварительно готов увеличить поставки вооружений для ВСУ в мирное время. При этом, отмечает издание, остаётся неясным, возьмут ли США на себя какие-либо формальные обязательства. Высокопоставленный украинский чиновник заявил, что США "останавливаются каждый раз, когда могут быть подписаны гарантии безопасности".