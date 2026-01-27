ВИДЕО: трагическое утро в Вентспилсе - пожар в девятиэтажке унес жизнь человека

VUGD подчеркивает, что этот год в Латвии начался крайне трагично. Хотя количество пожаров остается на уровне прошлого года, их последствия значительно тяжелее — до 18 января пожары в Латвии уже унесли жизни девяти человек. Спасатели призывают жителей быть особенно ответственными и осторожными при отоплении жилья, поскольку любая неосторожность может обойтись очень дорого.