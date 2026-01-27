ВИДЕО: трагическое утро в Вентспилсе - пожар в девятиэтажке унес жизнь человека
Ранним утром в Вентспилсе вспыхнул пожар в девятиэтажном доме: из здания эвакуировали десять человек, однако одного жильца спасти не удалось. Спасатели вновь напоминают о важности дымовых детекторов.
Во вторник утром, 27 января, в одном из девятиэтажных жилых домов в Вентспилсе произошел трагический пожар. Как сообщает Государственная пожарно-спасательная служа (VUGD), вызов в многоквартирный дом в Вентспилсе поступил до 9.00. Прибыв на место, пожарные установили, что в квартире на первом этаже возник пожар — в помещении горели предметы быта на площади 10 квадратных метров.
Из здания были спасены 10 человек, из них семеро — с помощью спасательных масок, еще трое — при помощи автолестницы. Как отмечают спасатели, в охваченной огнем квартире не был установлен дымовой детектор. Пожар был полностью ликвидирован в 10.02.
В свою очередь Служба неотложной медицинской помощи сообщила, что по прибытии на место медики констатировали смерть одного человека. Эвакуированным жильцам медицинская помощь не потребовалась.
VUGD подчеркивает, что этот год в Латвии начался крайне трагично. Хотя количество пожаров остается на уровне прошлого года, их последствия значительно тяжелее — до 18 января пожары в Латвии уже унесли жизни девяти человек. Спасатели призывают жителей быть особенно ответственными и осторожными при отоплении жилья, поскольку любая неосторожность может обойтись очень дорого.
В случае пожара о нем своевременно предупредит исправный дымовой детектор. Если же беда все-таки произошла, необходимо немедленно звонить по единому номеру экстренной помощи 112, чтобы пожарные спасатели могли прийти на помощь.