Министр: Латвия не самая дорогая страна Европы по ценам на лекарства
Министр здравоохранения Хосам Абу Мери заявил, что несмотря на снижение цен на рецептурные лекарства, на стоимость по-прежнему влияют оптовики и производители, а не только аптеки.
Хотя цены на рецептурные лекарства в Латвии, по его словам, снижены, оптовые компании, аптеки и производители все равно диктуют свои условия, признал в эфире передачи TV24 «Dienas personība ar Veltu Puriņu» министр здравоохранения Хосам Абу Мери. При этом он отметил, что Латвия не является самой дорогой страной Европы по ценам на лекарства, а через несколько лет и у нас дорогие препараты будут доступны по значительно более низкой цене.
Объясняя модель снижения в процентах, министр привел пример: для рецептурных лекарств, которые стоили до 10 евро, цена снижена на 10%, а для тех, что стоили выше 10 евро, снижение сейчас составляет 15–20%. Он также сообщил, что в будущем планируется отменить плату фармацевта в размере 75 центов для рецептурных лекарств в ценовой категории до 10 евро. На вопрос о том, что многие жители не ощущают снижения цен в аптеках при покупке лекарств и считают, что аптеки формируют монополию, министр ответил, что цены зависят не только от аптек, но и от оптовиков и производителей, которые формируют ценовую политику.
Оценивая цены на лекарства в Европе и сравнивая их с латвийскими, министр отметил, что Латвия не самая дорогая страна. «У нас есть зона: Литва, Латвия, Эстония, Чехия, Польша — там дешевле. Но если говорить о Франции, Германии, там лекарства гораздо дороже. С 2029 года будет пакет, чтобы малые страны могли солидарно закупать, например, лекарства для редких болезней или онкологии, которые стоят очень дорого, по более низкой, приемлемой цене», — сказал Абу Мери.