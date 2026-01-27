Министр: Латвия не самая дорогая страна Европы по ценам на лекарства

Объясняя модель снижения в процентах, министр привел пример: для рецептурных лекарств, которые стоили до 10 евро, цена снижена на 10%, а для тех, что стоили выше 10 евро, снижение сейчас составляет 15–20%. Он также сообщил, что в будущем планируется отменить плату фармацевта в размере 75 центов для рецептурных лекарств в ценовой категории до 10 евро. На вопрос о том, что многие жители не ощущают снижения цен в аптеках при покупке лекарств и считают, что аптеки формируют монополию, министр ответил, что цены зависят не только от аптек, но и от оптовиков и производителей, которые формируют ценовую политику.