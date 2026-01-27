Подлодки, дроны и тайники под водой: как наркокартели сделали контрабанду почти неуловимой
Европа столкнулась с новой волной кокаиновой контрабанды: преступные группировки уходят от традиционных портов, используют дроны, подводные тайники и высокие технологии, делая наркотрафик почти невидимым для спецслужб.
Контрабандисты кокаина доставляют наркотики в Европу по новым маршрутам и применяют высокие технологии, подводные лодки, скоростные катера, дроны и трудно выявляемые методы маскировки, говорится в новом докладе Европола.
«Контрабанда кокаина в Европу достигла беспрецедентного уровня, чему способствует высокий уровень производства в Латинской Америке и растущий спрос в ЕС», — отмечается в докладе.
Несмотря на рост объемов, преступные группировки все реже используют крупные порты, такие как Антверпен или Роттердам. Кокаин все чаще прячут в различном оборудовании или даже под водой — на корпусах судов, а также в продуктах питания, пластиковых изделиях или текстиле. В Европоле такие грузы называют носителями. Агентство подчеркивает, что подобные методы значительно осложняют обнаружение наркотиков с помощью сканеров, полицейских собак и других средств.
Международные банды также активно используют зашифрованные системы связи и беспилотные летательные аппараты. Эксперты Европола отмечают, что все чаще грузы перегружаются с одного судна на другое в открытом море, после чего наркотики направляются в Западную Африку. Оттуда кокаин доставляют на материковую часть Европы или на Канарские острова.
Глава Европола Катрин Де Болль подчеркнула важность международного сотрудничества: «Мы знаем, что эти группировки все активнее диверсифицируют свои методы, используя меньшие суда, перегрузку в море и изощренные способы сокрытия».