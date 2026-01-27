Подлодки, дроны и тайники под водой: как наркокартели сделали контрабанду почти неуловимой

Несмотря на рост объемов, преступные группировки все реже используют крупные порты, такие как Антверпен или Роттердам. Кокаин все чаще прячут в различном оборудовании или даже под водой — на корпусах судов, а также в продуктах питания, пластиковых изделиях или текстиле. В Европоле такие грузы называют носителями. Агентство подчеркивает, что подобные методы значительно осложняют обнаружение наркотиков с помощью сканеров, полицейских собак и других средств.