Расплата за холод и тьму в Украине: латвийцы требуют лишить посольство России комфортной жизни
В Латвии набирает поддержку инициатива об отключении электроэнергии и коммунальных услуг посольству России в Риге как ответ на военные преступления против гражданской инфраструктуры Украины.
В Латвии продолжается сбор подписей под инициативой «В темноте рождается свет! За отключение электроэнергии посольству России в Латвии», размещенной на платформе общественного участия Mana balss. Для передачи инициативы на рассмотрение Сейма остается собрать около шести тысяч подписей.
Автор инициативы Юрис Улманис призывает латвийское общество к активным действиям. «Действуя быстро и решительно, мы вместе можем в эти холодные январские и февральские недели создать для сотрудников посольства России крайне некомфортные условия работы», — подчеркивает он.
По словам Улманиса, цель инициативы — напомнить российским должностным лицам, что «преступления их государства не останутся безнаказанными». Он указывает на систематическое уничтожение Россией гражданской инфраструктуры Украины, включая энергетический сектор, что привело к гуманитарной катастрофе в зимний период. «Миллионы украинцев этой зимой остались без света, тепла, воды и электричества. Это очевидное военное преступление», — говорится в тексте инициативы. Автор подчеркивает, что масштабы повседневных страданий украинского общества «жителям западных стран трудно даже осознать».
Улманис считает недопустимым, чтобы Россия продолжала пользоваться дипломатическими привилегиями, прикрываясь международным правом. «Грубый нарушитель международных конвенций не имеет права прятаться за Венской конвенцией о дипломатических отношениях ради сохранения собственного комфорта», — заявляет он, напоминая, что государство-агрессор одновременно «вынуждает миллионы украинцев жить в холоде, темноте и без условий, необходимых для человеческого достоинства».
В инициативе содержится прямой призыв к латвийскому парламенту и другим государственным институтам «принять меры для отключения электричества, воды, отопления и других услуг посольству России в Риге».