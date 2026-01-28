Расплата за холод и тьму в Украине: латвийцы требуют лишить посольство России комфортной жизни

По словам Улманиса, цель инициативы — напомнить российским должностным лицам, что «преступления их государства не останутся безнаказанными». Он указывает на систематическое уничтожение Россией гражданской инфраструктуры Украины, включая энергетический сектор, что привело к гуманитарной катастрофе в зимний период. «Миллионы украинцев этой зимой остались без света, тепла, воды и электричества. Это очевидное военное преступление», — говорится в тексте инициативы. Автор подчеркивает, что масштабы повседневных страданий украинского общества «жителям западных стран трудно даже осознать».